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MeinungParteienWenn die CDU nicht aufpasst, schrumpft sie auf FDP-Größe

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Kommentar von Nicolas Richter

Lesezeit: 3 Min.

Friedrich Merz am Donnerstag im Bundestag.
Friedrich Merz am Donnerstag im Bundestag.
Michael Brandt/dpa

Die Probleme der Christdemokraten beginnen bei ihrem unpopulären Kanzler Friedrich Merz. Sie reichen aber viel weiter.

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Im Jahr 2016 verlor die CDU die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, sie kam auf 19 Prozent und fiel hinter die AfD zurück, die 20,8 Prozent erzielte. Damals versicherte die CDU-Chefin Angela Merkel, sie wolle nun intensiv „Vertrauen zurückgewinnen“. Das ist zehn Jahre her und erinnert daran, wie lange sich die CDU schon vergeblich gegen die AfD stemmt, und wie lange sie schon verspricht, Vertrauen zurückzugewinnen, das sie aber zunehmend verliert.

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