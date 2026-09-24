Im Jahr 2016 verlor die CDU die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, sie kam auf 19 Prozent und fiel hinter die AfD zurück, die 20,8 Prozent erzielte. Damals versicherte die CDU-Chefin Angela Merkel, sie wolle nun intensiv „Vertrauen zurückgewinnen“. Das ist zehn Jahre her und erinnert daran, wie lange sich die CDU schon vergeblich gegen die AfD stemmt, und wie lange sie schon verspricht, Vertrauen zurückzugewinnen, das sie aber zunehmend verliert.
MeinungParteienWenn die CDU nicht aufpasst, schrumpft sie auf FDP-Größe
Kommentar von Nicolas Richter
Lesezeit: 3 Min.
Die Probleme der Christdemokraten beginnen bei ihrem unpopulären Kanzler Friedrich Merz. Sie reichen aber viel weiter.
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