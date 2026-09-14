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MeinungDemokratieDie CDU vereint gerade das Schlechteste der anderen Parteien

Portrait undefined Bastian Brinkmann

Kommentar von Bastian Brinkmann

Lesezeit: 2 Min.

In der CDU steigt der Druck auf Kanzler Friedrich Merz.
In der CDU steigt der Druck auf Kanzler Friedrich Merz.
Florian Gaertner/IMAGO

Selbstzerstörerisch wie die SPD, regierungsunfähig wie die FDP, chaotisch wie die Grünen: die toxische Mischung der Christdemokraten.

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Wäre die CDU ein Geräusch, wäre sie das sanfte Schnurren eines ruhig gesteuerten Autos. Man muss kein Konservativer sein, um festzustellen, dass Deutschland mit der CDU nicht völlig falsch abgebogen ist. Denn Christdemokraten können regieren. Sie lösen die schmutzigen Verteilungskämpfe der Politik geräuschlos. Die Bürgerinnen und Bürger hören nur das Schnurren.

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