Wäre die CDU ein Geräusch, wäre sie das sanfte Schnurren eines ruhig gesteuerten Autos. Man muss kein Konservativer sein, um festzustellen, dass Deutschland mit der CDU nicht völlig falsch abgebogen ist. Denn Christdemokraten können regieren. Sie lösen die schmutzigen Verteilungskämpfe der Politik geräuschlos. Die Bürgerinnen und Bürger hören nur das Schnurren.