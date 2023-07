Kommentar von Boris Herrmann

Es ist verständlich, dass CDU-Chef Friedrich Merz jetzt seinen Generalsekretär austauscht. Mario Czaja war ein guter Mann auf dem falschen Posten. Der ehemalige Berliner Sozialsenator ist mit seinen 47 Jahren noch relativ jung, stammt aus dem Osten und bewies bei der Bundestagswahl 2021 in seinem Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf, dass er ein Siegertyp sein kann. Genau so einen braucht die CDU eigentlich - eine Partei, die bei jungen Familien, zumal in Ostdeutschland, besonders große Akzeptanzprobleme hat. Nicht zuletzt weil Czaja vieles verkörpert, was seinem Parteichef fehlt, hat er es vor anderthalb Jahren in dieses Amt geschafft. Merz machte ihn zu einer Art Komplementär seiner selbst. Das war jedenfalls die Idee. Aber sie ging nie auf.