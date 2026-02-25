Vielleicht lag es an dem Ort – ein Wirtshaus, in dem Manuel Hagel mit dem Interviewer an einem Tisch saß, jeder ein Bier vor sich. Acht Jahre ist es her, da erzählte der CDU-Politiker Hagel in schlimmster Stammtischmanier von dem Besuch einer Realschule. „80 Prozent Mädchen“ in der Klasse, es gebe „für einen 29-jährigen Abgeordneten schlimmere Termine“. Schelmisches Lächeln. Dann erzählt er von einer Schülerin, nennt ihren Namen, berichtet von ihren „rehbraunen Augen“. Blick nach unten. Zwinker, zwinker.
Kommentar von Valerie Höhne
Den CDU-Kandidaten holen höchst unpassende Sprüche über junge Frauen von vor acht Jahren ein. Und der Mann, der Ministerpräsident werden will, hat offenbar nicht viel dazugelernt.
TV-Triell zur Landtagswahl Baden-Württemberg:„Der Satz war Mist“
Der CDU-Politiker Manuel Hagel und der Grüne Cem Özdemir haben Aussichten auf das Amt des Ministerpräsidenten. AfD-Mann Markus Frohnmaier nicht. Im TV-Triell läuft es lange gut für Hagel – bis er mit einer alten Aussage konfrontiert wird.
