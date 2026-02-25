Vielleicht lag es an dem Ort – ein Wirtshaus, in dem Manuel Hagel mit dem Interviewer an einem Tisch saß, jeder ein Bier vor sich. Acht Jahre ist es her, da erzählte der CDU-Politiker Hagel in schlimmster Stammtischmanier von dem Besuch einer Realschule. „80 Prozent Mädchen“ in der Klasse, es gebe „für einen 29-jährigen Abgeordneten schlimmere Termine“. Schelmisches Lächeln. Dann erzählt er von einer Schülerin, nennt ihren Namen, berichtet von ihren „rehbraunen Augen“. Blick nach unten. Zwinker, zwinker.