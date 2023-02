Hans-Georg Maaßen hat sich derart radikalisiert, dass auch dem letzten vernünftigen Konservativen klargeworden sein muss, dass er nicht mehr in die Partei gehört.

Zu lange hat die Partei dem Treiben des früheren Verfassungsschützers zugesehen. Nun endlich soll er also rausgedrängt werden. Und was ist mit der Werte-Union?

Kommentar von Robert Roßmann

Eigentlich hat es Hans-Georg Maaßen seiner CDU relativ einfach gemacht. Der ehemalige Verfassungsschutz-Chef hat sich in den vergangenen Jahren derart radikalisiert, dass auch dem letzten vernünftigen Konservativen klargeworden sein muss, dass Maaßen nicht mehr in die Partei gehört. Außerdem hat er selbst die These widerlegt, dass die CDU nach rechts rücken müsse, um wieder erfolgreich zu sein.