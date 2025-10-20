Friedrich Merz regiert ein offenes, positives, liberales, erfolgreiches Land, in dem die Bürgerinnen und Bürger in Freiheit, Frieden und Wohlstand leben. Das alles hat der Bundeskanzler und CDU-Vorsitzende bei der Pressekonferenz nach der Präsidiumssitzung mitgeteilt, und diese optimistische Grundhaltung soll helfen, die AfD und ihre „Miesmacher-Rhetorik“ zu bekämpfen. Denn der deutsche Regierungschef setzt auf „Einheit statt Spaltung“, auf das Lösen von Problemen und nicht auf den „Hunger nach Problemen“, den er der AfD, dem erklärten „Hauptgegner“ der Union, attestiert.