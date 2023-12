Kommentar von Markus Balser

Der Jahreswechsel sei immer eine Zeit der Reflexion, hatte CDU-Chef Friedrich Merz gerade in seiner Weihnachtsbotschaft gesagt. Und seine Partei nahm den Auftrag über die Feiertage ganz offensichtlich an. Zuerst sinnierte Nordrhein-Westfalens CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst an Heiligabend in der Bild am Sonntag über die Kanzlerkandidatur und wollte auf seinem Wunschzettel auch auf Nachfrage partout keinen Kanzlerkandidaten Merz notieren. Erst im kommenden Jahr werde sich die Union in der Frage festlegen, kündigte Wüst an. Er wünsche sich, dass die Union es der Ampel nicht zu leicht mache, indem sie selbst Personaldebatten zur Unzeit führe.