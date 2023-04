Die CDU geht ohne Not ins Risiko

Um das Rentensystem am Laufen zu halten, muss der Staat bereits jetzt jährlich mehr als hundert Milliarden an die Sozialversicherung zahlen.

Die Partei präsentiert einen Renten-Vorschlag, was sie als Opposition nicht müsste. Warum sie es trotzdem macht? Das liegt auch an einer Überkompensation der inhaltlichen Leere der CDU in der Ära Merkel.