Friedrich Merz und Angela Merkel beim CDU-Parteitag 2003. Am Parteitag an diesem Wochenende nahm die Altkanzlerin nicht teil.

Zu viele haben es sich zu lange im Windschatten der Kanzlerin bequem gemacht. Jetzt muss die CDU ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen - und das hat sie auf dem Parteitag auch getan.

Kommentar von Robert Roßmann, Berlin

Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass sich Angela Merkel und die CDU nicht mehr viel zu sagen haben, dann ist er an diesem Wochenende erbracht worden. Die Altkanzlerin hat sich nicht bemüßigt gefühlt, am CDU-Parteitag teilzunehmen. Eine Einladung von Friedrich Merz zum Abendessen mit der neuen Parteispitze und den ehemaligen CDU-Chefs hat sie ausgeschlagen. Und Ehrenvorsitzende der Partei will Merkel auch nicht werden. Deutlicher kann man seine Distanz nicht kundtun.