Diese Woche hat gezeigt: Merkel ist am Ende - noch nicht am Ende ihrer Amtszeit, aber ihrer Durchsetzungskraft. Das ist gefährlich für die Kanzlerin und die gesamte CDU.

Kommentar von Wolfgang Krach

Der nächste Kanzler kommt wieder aus der Union. So jedenfalls hat es lange Zeit ausgesehen. Die Stimmung und die Umfragen signalisierten deutlich, dass nach viermal Merkel in jedem Falle Armin Laschet oder (eher unwahrscheinlich) Markus Söder als neunter Bundeskanzler in der Geschichte der Republik die Regierung anführen würde. Das hat sich in den vergangenen 14 Tagen geändert - und zwar grundlegend.