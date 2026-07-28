Ein Staatssekretär vor der Entlassung, ein Landes- und ein Fraktionsvorsitzender: Sie alle entdecken in diesen Tagen ihre Chance auf 15 Minuten Ruhm – und merken nicht, was ihre Sprüche womöglich anrichten.

Die Hauptverantwortung dafür, dass Regierung, Koalition und CDU zusammenhalten, trägt selbstverständlich der Bundeskanzler und CDU-Vorsitzende. Er hat die Ämter haben wollen, er kannte die Usancen des Berliner Betriebs. Aber indem jemand die Hauptverantwortung trägt, trägt er nicht die alleinige Verantwortung – was zu der Frage führt, was eigentlich gerade in der CDU vor sich geht.