Was bedeutet das? Die Bundesregierung will künftig „Catcalling“ unter Strafe stellen, also einen neuen Tatbestand ins Strafgesetzbuch hineinschreiben, so hat es die Justizministerin am Montag angekündigt. Catcalling? Das, was bislang als englischsprachiger Begriff nur wenigen geläufig ist und künftig schon als kriminelles Verhalten gelten soll – was genau ist darunter zu verstehen? Nun, keine Polemik, bitte. Aber die ehrliche Antwort ist: So ganz sicher kann einem das niemand sagen. Auch die Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) selbst nicht.