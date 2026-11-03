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MeinungSexualstrafrechtWas Catcalling ist, das bleibt in diesem Gesetzesentwurf viel zu vage

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Kommentar von Ronen Steinke

Lesezeit: 2 Min.

Aktivistinnen machen auf Catcalling  im öffentlichen Raum aufmerksam.
Aktivistinnen machen auf Catcalling im öffentlichen Raum aufmerksam.
Alexandra Roth/Funke Foto Services/Imago

Das Justizministerium will die Belästigung von Frauen bestrafen, doch ist unklar, ab welcher Grenze diese juristisch beginnt. Das schafft mehr Unsicherheit.

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Was bedeutet das? Die Bundesregierung will künftig „Catcalling“ unter Strafe stellen, also einen neuen Tatbestand ins Strafgesetzbuch hineinschreiben, so hat es die Justizministerin am Montag angekündigt. Catcalling? Das, was bislang als englischsprachiger Begriff nur wenigen geläufig ist und künftig schon als kriminelles Verhalten gelten soll – was genau ist darunter zu verstehen? Nun, keine Polemik, bitte. Aber die ehrliche Antwort ist: So ganz sicher kann einem das niemand sagen. Auch die Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) selbst nicht.

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Von Patrik Stäbler

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