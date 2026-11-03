Was bedeutet das? Die Bundesregierung will künftig „Catcalling“ unter Strafe stellen, also einen neuen Tatbestand ins Strafgesetzbuch hineinschreiben, so hat es die Justizministerin am Montag angekündigt. Catcalling? Das, was bislang als englischsprachiger Begriff nur wenigen geläufig ist und künftig schon als kriminelles Verhalten gelten soll – was genau ist darunter zu verstehen? Nun, keine Polemik, bitte. Aber die ehrliche Antwort ist: So ganz sicher kann einem das niemand sagen. Auch die Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) selbst nicht.
MeinungSexualstrafrechtWas Catcalling ist, das bleibt in diesem Gesetzesentwurf viel zu vage
Kommentar von Ronen Steinke
Lesezeit: 2 Min.
Das Justizministerium will die Belästigung von Frauen bestrafen, doch ist unklar, ab welcher Grenze diese juristisch beginnt. Das schafft mehr Unsicherheit.
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