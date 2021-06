"Ich bin froh, dass das, was ich seit 15 Jahren in mir trage, nun endlich draußen ist", sagt Football-Profi Carl Nassib, 28, von den Las Vegas Raiders nach seinem Coming-out.

Von Jürgen Schmieder

"Walk on." Das ist die Botschaft des legendären Gerry & The Pacemakers-Songs "You'll Never Walk Alone", Fußballfans weltweit schmettern ihn von den Tribünen. Man solle seinen Weg weitergehen, durch Wind und Regen, selbst wenn Träume zerplatzen. Weiter, immer weiter, hoch erhobenen Hauptes; dann werde man niemals alleine gehen. Der amerikanische Footballprofi Carl Nassib hat sich am Montag als erster aktiver Spieler der Profiliga NFL als homosexuell geoutet, und er geht diesen Weg nicht allein: Die Solidarität von Liga, Vereinen und Akteuren mit dem Verteidiger der Las Vegas Raiders ist immens.