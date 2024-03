Von Ostermontag an können Erwachsene in Deutschland legal Joints rauchen.

Kommentar von Roland Muschel

Jetzt beginnt sie also wieder, die Zeit der Schwarzmaler. Kaum hat sich nach dem Bundestag auch der Bundesrat beim Cannabis-Konsum zu einer Legalisierung light durchgerungen, malt Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) mit kräftigem Pinsel an einem Schreckensszenario für die Grenzregionen. Im Falle seines Bundeslandes: dem Einfall französischer Kiffer-Touristen ins benachbarte Südbaden. Mit all den möglichen Folgen, die einen Innenminister schon qua Amt schlecht schlafen lassen, vom erhöhten Cannabis-Schmuggel bis hin zu vermehrten Verkehrsverstößen infolge des Cannabis-Konsums.