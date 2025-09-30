Deutschland braucht, um Spionageflüge durch unbemannte Flugkörper zu unterbinden, dringend dreierlei: neue Technik, mehr Abschussrechte für die Bundeswehr und ein besseres Lagebild.

Die Drohne surrt über der Kaserne, Alarm! Die Bundeswehr ist zuständig. Surrt die Drohne aber ein Stück zurück und schwebt nun zehn Meter vor dem Kasernentor, kann der Kommandant die Nummer der Polizei wählen. Die ist dann nämlich zuständig.