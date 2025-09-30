Die Drohne surrt über der Kaserne, Alarm! Die Bundeswehr ist zuständig. Surrt die Drohne aber ein Stück zurück und schwebt nun zehn Meter vor dem Kasernentor, kann der Kommandant die Nummer der Polizei wählen. Die ist dann nämlich zuständig.
MeinungKampf gegen Drohnen:Letztlich geht es um Abschreckung und die Verteidigung der Demokratie
Kommentar von Georg Ismar
Lesezeit: 2 Min.
Deutschland braucht, um Spionageflüge durch unbemannte Flugkörper zu unterbinden, dringend dreierlei: neue Technik, mehr Abschussrechte für die Bundeswehr und ein besseres Lagebild.
Lesen Sie mehr zum Thema