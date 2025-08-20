Wer am lautesten nach einer „diplomatischen Lösung“ gerufen hat, weiß interessanterweise schon jetzt, was Deutschland auf keinen Fall dazu beitragen kann. Der Debatte um eine Beteiligung der Bundeswehr an einer Mission für die Ukraine fehlt der Bezug zur Realität.

Michael Kretschmer hat natürlich recht. Der Bundeswehr fehlen die Voraussetzungen, um in der Ukraine zu kämpfen. Dreieinhalb Jahre nach dem russischen Überfall auf die Ukraine und der Feststellung des damaligen Heeresinspekteurs, die Truppe stehe mehr oder weniger blank da, hat sich die Lage nur punktuell, nicht aber grundlegend verbessert. Die Vorstellung, deutsche Soldaten könnten oder sollten in der Ukraine in den Krieg ziehen, ist abenteuerlich und ganz sicher kein Vorhaben der Bundesregierung. Die Wortmeldung des sächsischen Ministerpräsidenten ist dennoch aufschlussreich. Idealtypisch steht sie für alles, was die Debatte über einen deutschen Beitrag zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine so quälend – und für Kanzler Friedrich Merz so gefährlich macht.