Die Erwartungen an die Truppe sind enorm gewachsen, zugleich fehlt es ihr an Personal und Ausrüstung. Vor diesem Missstand darf sich eine neue Ampel-Regierung nicht länger drücken.

Kommentar von Mike Szymanski

Die Ampel-Verhandler sind sich zu Beginn der Koalitionsgespräche darin einig, dass die Truppe besser ausgerüstet werden soll. Das ließe sich als gutes Signal deuten, wenn SPD, Grüne und FDP nicht zugleich offenließen, wie groß sie sich die Bundeswehr vorstellen, die sie künftig besser ausstatten wollen. Denn mit dieser Frage werden sich die Verhandler befassen müssen: Wie viel Bundeswehr braucht die Bundesrepublik Deutschland? Oder, ehrlicher formuliert: Wie viel Bundeswehr wird sie sich unter einer Ampel-Regierung leisten?

Die Ampel-Parteien haben vor allem die Finanzen im Blick, wenn sie an die Bundeswehr denken

Nach dem, was bisher aus den Parteien zu hören ist, erwägen alle drei, die Bundeswehr in etwa ihrer heutigen Größe zu belassen. Demnach umfasst sie 183 000 Soldatinnen und Soldaten. Das sind einerseits deutlich mehr Kräfte, als es einmal waren. 2016 hatte die Armee mit 166 500 einen personellen Tiefpunkt erreicht. Es sind aber auch deutlich weniger als jene 203 000, mit denen die scheidende Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bis 2031 geplant hat, um alle anstehenden Aufgaben zu bewältigen. Um die Dimension des möglichen Verzichts zu veranschaulichen: Es geht um so viele Soldaten wie derzeit allein in der Marine ihren Dienst absolvieren. Man könnte sich also auch für einen Augenblick die Marine wegdenken.

Die Ampel-Parteien haben vor allem die Finanzen im Blick, wenn sie an die Bundeswehr denken. In den vergangenen Jahren haben sie - die SPD sogar aus Regierungsperspektive - die Bundeswehr als Fass ohne Boden erlebt. Egal, wie deutlich sie den Etat auch erhöhten, am Ende war es nie genug Geld. Das liegt daran, dass die Bundeswehr einen gewaltigen Modernisierungsbedarf vor sich herschiebt und andererseits mit der Hinwendung zur Landes- und Bündnisverteidigung ihr Aufgabenspektrum erweitert hat. Aber anders als vor allem die letzte Regierung wird ein Ampel-Bündnis nicht mehr über die finanziellen Mittel verfügen, um der Bundeswehr vieles von dem zu geben, was sie dringend braucht.

Für die Truppe ist der Alltag zur Herausforderung geworden

Zu sagen, die Bundeswehr soll nicht weiter wachsen, kaschierte, dass es sich tatsächlich um ein Sparprogramm handelt - sollte es so kommen. Die Bundeswehr im Jahr 2021 ist weit davon entfernt, ein zuverlässig funktionierender Apparat zu sein. Die Personalstärke von 183 000 steht so auf dem Papier, faktisch sind Tausende Dienstposten unbesetzt. Die schlechte Materialausstattung ist noch ein ganz anderes Problem, der Alltag ist zur Herausforderung für die Resttruppe geworden. Der Einsatz Tausender Soldaten in der Corona-Krise, beim Hochwasser und für die Evakuierungsmission aus Kabul hat sie kürzlich an ihre Grenzen getrieben.

Alle drei Parteien, die jetzt über ein Ampel-Bündnis verhandeln, hatten in der vergangenen Legislaturperiode hohe Ansprüche an die Truppe formuliert. Und für jedes Problem gab es meist eine Lösung: Mehr Personal, bitte. Die Truppe hat zu viele Rechte in ihren Reihen? Der Militärnachrichtendienst müsse dringend personell ausgebaut werden. Das Beschaffungsamt in Koblenz arbeitet zu langsam? Die Bundeswehr möge doch bitte schnell ein paar Juristen und Ingenieure einstellen. Hitlergruß-Gröler in Uniform werden nicht schnell genug aus der Bundeswehr entfernt? Mehr Wehrdisziplinaranwälte müssen her.

Keines dieser Probleme ist bisher wirklich gelöst. Auch, weil die Leute immer noch nicht da sind. So wie die Bundeswehr heute aufgestellt ist, und bei dem, was die Politik von ihr verlangt, ist sie einfach noch zu klein.