Das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum legt eine zentrale Schwäche der Deutschen noch einmal offen. Es braucht jetzt eines: mehr Tempo. Und ein Lernen von der Ukraine.

Alfons Mais ist ein Anwalt klarer Worte. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine stellte er fest, dass die Bundeswehr, das Heer, das er als Inspekteur führen dürfe, mehr oder weniger blank dastehe. Das würde Mais, der im Oktober in den Ruhestand geht, heute angesichts vieler Beschaffungsvorhaben so nicht mehr sagen. Aber es ist gut, dass er nun noch einmal im Lichte der Vorgänge in Polen klargemacht hat, wo die Bundeswehr gerade wirklich ziemlich blank ist, weil das Problem nicht in vollem Ausmaße und zu langsam erkannt worden ist: bei der Drohnenabwehr.