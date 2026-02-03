Eben erst hat sich Europa schwer blamiert. Ausgerechnet auf dem Höhepunkt des Konflikts der EU mit Donald Trump über eine mögliche US-Annexion Grönlands blockierte das Europaparlament den Handelsvertrag Mercosur mit Lateinamerika. Nach dem Motto: Mehr Unabhängigkeit von den USA? Uns doch egal. Schuld war eine Mesalliance von Linken und Rechten, die vor allem den Grünen viel berechtigte Kritik einbrachte, auch seitens der Bundesregierung.
MeinungSicherheitspolitikAdieu, Kampfjet der Zukunft. Adieu, Europa
Kommentar von Joachim Käppner
Das deutsch-französische Jahrhundertprojekt FCAS steht wohl vor dem Aus. Wichtiger als die Frage, wer daran schuld sein mag, ist eine bittere Erkenntnis.
„Future Combat Air System“:Ein Kampfjet als Symbol für Europas Malaise
Ein Kriegsflugzeug der Zukunft wollten Paris und Berlin bauen, zusammen mit einem vernetzten Luftkampfsystem. Doch nun steht die Zusammenarbeit vor dem Aus. Wie geht es weiter mit Europas Verteidigung?
