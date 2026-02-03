Zum Hauptinhalt springen

MeinungSicherheitspolitikAdieu, Kampfjet der Zukunft. Adieu, Europa

Portrait undefined Joachim Käppner

Kommentar von Joachim Käppner

Ein Modell des „Future Combat Air System“ (FCAS) bei einer Luftfahrtschau bei Paris im Sommer 2019.
Ein Modell des „Future Combat Air System“ (FCAS) bei einer Luftfahrtschau bei Paris im Sommer 2019. (Foto: Eric Piermont)

Das deutsch-französische Jahrhundertprojekt FCAS steht wohl vor dem Aus. Wichtiger als die Frage, wer daran schuld sein mag, ist eine bittere Erkenntnis.

Eben erst hat sich Europa schwer blamiert. Ausgerechnet auf dem Höhepunkt des Konflikts der EU mit Donald Trump über eine mögliche US-Annexion Grönlands blockierte das Europaparlament den Handelsvertrag Mercosur mit Lateinamerika. Nach dem Motto: Mehr Unabhängigkeit von den USA? Uns doch egal. Schuld war eine Mesalliance von Linken und Rechten, die vor allem den Grünen viel berechtigte Kritik einbrachte, auch seitens der Bundesregierung.

„Future Combat Air System“
:Ein Kampfjet als Symbol für Europas Malaise

Ein Kriegsflugzeug der Zukunft wollten Paris und Berlin bauen, zusammen mit einem vernetzten Luftkampfsystem. Doch nun steht die Zusammenarbeit vor dem Aus. Wie geht es weiter mit Europas Verteidigung?

SZ PlusVon Daniel Brössler, Alexandra Föderl-Schmid und Sina-Maria Schweikle

