Eben erst hat sich Europa schwer blamiert. Ausgerechnet auf dem Höhepunkt des Konflikts der EU mit Donald Trump über eine mögliche US-Annexion Grönlands blockierte das Europaparlament den Handelsvertrag Mercosur mit Lateinamerika. Nach dem Motto: Mehr Unabhängigkeit von den USA? Uns doch egal. Schuld war eine Mesalliance von Linken und Rechten, die vor allem den Grünen viel berechtigte Kritik einbrachte, auch seitens der Bundesregierung.