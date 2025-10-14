Zum Hauptinhalt springen

MeinungBundeswehr:Wehrdienst für Pechvögel

Portrait undefined Wolfgang Janisch

Kommentar von Wolfgang Janisch

Die Bundeswehr braucht dringend mehr Personal: Soldaten beim Aufstellungsappell des Heimatschutzregiments 6 in Möckern.
Die Bundeswehr braucht dringend mehr Personal: Soldaten beim Aufstellungsappell des Heimatschutzregiments 6 in Möckern. (Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Die Koalition will die Truppenstärke notfalls per Losverfahren anheben. Der Zufall soll also entscheiden, wer zu den Waffen gerufen wird. Gerecht ist etwas anderes.

Die Koalition verfolgt zwei Wege, um die Bundeswehr auf eine Personalstärke anzuheben, die den Anforderungen an die vom Verteidigungsminister ausgerufene „Kriegstüchtigkeit“ genügt. Aber weil sie bereits selbst ahnt, dass Plan A nicht aufgehen wird – der freiwillige Wehrdienst mit attraktiverem Sold –, hat sie einen Plan B gleich mitgedacht. Wenn sich zu wenige Frauen und Männer zur Musterung melden, soll das Loch per Losverfahren gestopft werden. Dann ermittelt eine Lotterie, wer zum Dienst an der Waffe verpflichtet wird.

