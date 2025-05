Lange galt es als sehr unwahrscheinlich, dass ein europäisches Land deutsche Truppen auf seinem Staatsgebiet willkommen heißen würde. Achtzig Jahre nach Ende des vom Deutschen Reich angezettelten Zweiten Weltkriegs aber hat Russlands Neoimperialismus genau dazu geführt: Am Donnerstag wurde die Panzerbrigade 45 der Bundeswehr in Litauen in Dienst gestellt, und das kleine Gastgeberland ist dafür mehr als dankbar. Dort an der Ostflanke ist die Furcht vor einem russischen Angriff so gegenwärtig wie berechtigt. Dass die Bundesregierung dauerhaft Soldaten dorthin schickt, empfindet Litauens Regierung als Geschenk.