Als Beobachter teils unglaublich langer Beschaffungsvorgänge bei der Bundeswehr reibt man sich durchaus die Augen. Da werden nun, im Eilverfahren, zunächst für 540 Millionen Euro, erstmals sogenannte Kamikaze-Drohnen bestellt, doch diese sind noch nicht kampferprobt, es gibt also keine Garantie, ob sie auch halbwegs treffsicher sind. Einige Tests verliefen nicht zufriedenstellend.
MeinungBundeswehrDie Auflagen für Pistorius’ Drohnendeal sind sinnvoll
Kommentar von Georg Ismar
Die Haushälter bewilligen vorerst nur 540 Millionen Euro für den gewünschten Waffenkauf und behalten sich weitere Geldzusagen vor. Eine wichtige Form der parlamentarischen Kontrolle.
