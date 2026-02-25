Als Beobachter teils unglaublich langer Beschaffungsvorgänge bei der Bundeswehr reibt man sich durchaus die Augen. Da werden nun, im Eilverfahren, zunächst für 540 Millionen Euro, erstmals sogenannte Kamikaze-Drohnen bestellt, doch diese sind noch nicht kampferprobt, es gibt also keine Garantie, ob sie auch halbwegs treffsicher sind. Einige Tests verliefen nicht zufriedenstellend.