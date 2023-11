Kommentar von Georg Ismar

Menschen mit Regierungserfahrung haben Boris Pistorius einmal den Rat gegeben, er möge die Monate des Höhenflugs genießen. Denn der Wandel kann ziemlich schnell kommen. Und so langsam erkennt der Verteidigungsminister und derzeit beliebteste Politiker des Landes, was damit gemeint sein könnte. Seine Aussage, Deutschland müsse wieder kriegstüchtig werden, sowohl die Bundeswehr als auch die Gesellschaft, ist - obwohl von der Wortwahl her durchaus umstritten - ein Weckruf: dass die Dimension des notwendigen Wandels noch nicht bei allen in Politik und Bevölkerung angekommen ist, angefangen bei seiner eigenen Partei, der SPD.