Je reicher man ist, umso mehr Hilfe gibt’s von Merz & Co.

Es ist falsch, dass die Union am meisten tun will für Menschen mit viel Geld; ebenso FDP und auch AfD. Vor allem die Bezieher niedriger und mittlerer Einkommen haben Unterstützung verdient.

Wenn die Deutschen bald einen neuen Bundestag wählen, geschieht dies in einer ziemlich einmaligen Situation. Es kommt praktisch nie vor, dass zwischen zwei Wahlen im Grunde nur wirtschaftliche Krisenjahre liegen. Stagnation, Jobängste in der Industrie und die historische Teuerungswelle haben die Bürgerinnen und Bürger belastet. Bei den meisten von ihnen ist das Realeinkommen kaum gestiegen – sondern sogar geschrumpft. Sie fragen sich, wie es für sie in den nächsten Jahren finanziell weitergeht.