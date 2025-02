Die SPD glaubt selbst nicht mehr an ihr Wunder

Einen der schöneren Momente hatte Olaf Scholz diese Woche in Görlitz. Nach 175 Jahren sollte der Bahnstandort aufgegeben werden, der Kanzler schaltete sich ein. Hunderte Arbeitsplätze wurden nun gerettet – in Görlitz werden künftig aber keine Züge mehr gebaut, sondern der Rüstungskonzern KNDS wird hier Teile für Panzer herstellen. Vieles, was Scholz als Kanzler geleistet und angestoßen hat, wie eben auch die Zeitenwende, wird sich erst im Rückblick herauskristallisieren, manche Bewertung heute mag unfair sein.