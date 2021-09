Kommentar von Joachim Käppner

Ironie ist nicht unbedingt ein Wesenszug mancher Sozialdemokraten. Und so tut man dem SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich eher kein Unrecht an mit der Vermutung, dass ihm die bittere Pointe seiner Mahnung an "die kleinen Parteien", sich in den Koalitionsgesprächen nicht wieder so destruktiv aufzuführen wie 2017, gar nicht auffiel. So klein sind die umworbenen Juniorpartner und so groß ist die SPD nämlich längst nicht mehr. So beachtlich deren Wiederauferstehen zweifellos sein mag: Die 25,7 Prozent, die jetzt reichten, um stärkste Kraft im Parlament zu werden, hätten noch in der Ära Gerhard Schröder als episches Desaster gegolten. Bei der klein geschrumpften Union, die sich eben noch als "letzte Volkspartei" gerierte, herrscht nach der ersten Schreckstarre wachsende Wut über den entsetzlich gescheiterten Spitzenkandidaten Armin Laschet.