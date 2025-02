Wie gründlich sich die deutschen Parteien beim ewigen Reizthema Migration überworfen haben, zeigt ein Rückblick in den Herbst 2023. Damals lebte in der demokratischen Mitte noch die Hoffnung auf einen Konsens, um die Migration zu kontrollieren und die AfD auf Abstand zu halten. Kanzler Olaf Scholz ging auf die Bundesländer zu, auch die CDU-geführten. Und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann bot der Ampel einen großen Deal an. „Kommt“, sagte er, „wir setzen uns an einen Tisch!“