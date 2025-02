Eigentlich kann sich Friedrich Merz auf Sonntagabend freuen. Die Union liegt in den meisten Umfragen bei 30 Prozent – und damit weit vor SPD und Grünen. Der Einzug des CDU-Chefs ins Kanzleramt scheint schon sicher zu sein. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik ist es einer Partei gelungen, die Regierungszentrale so schnell zurückzuerobern, wie es jetzt der CDU gelingen dürfte. Trotzdem sind sie in der Parteizentrale hochgradig nervös – und das aus gutem Grund.