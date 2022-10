So peinlich für die Ampel

Regelkonform ist in Berlin nicht alles abgelaufen bei der vergangenen Bundestagswahl.

Jeder weiß, dass die Bundestagswahl in Teilen Berlins völlig chaotisch abgelaufen, eine Wiederholung dringend geboten ist. Und doch, passiert ist bisher nichts - außer: Die Demokratie hat Schaden genommen.

Kommentar von Robert Roßmann

Nur noch 51 Prozent der Deutschen sind zufrieden damit, wie die Demokratie funktioniert - im Osten des Landes lediglich 35 Prozent. Diese Zahlen aus dem ARD-Deutschlandtrend sind alarmierend. In so einer Lage sollte sich der Bundestag mit aller Leidenschaft darum bemühen, das Vertrauen in den politischen Betrieb zu stärken. Leider macht er gerade das Gegenteil.