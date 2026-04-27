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MeinungIT-SicherheitDer Signal-Angriff ist peinlich, aber hat zumindest ein Gutes

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Kommentar von Jannis Brühl

Lesezeit: 1 Min.

Vorsicht mit dem Handy! Zu den Opfern der Signal-Attacke gehört auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU), hier mit Bundeskanzler Friedrich Merz.
Vorsicht mit dem Handy! Zu den Opfern der Signal-Attacke gehört auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU), hier mit Bundeskanzler Friedrich Merz. Fabrizio Bensch/REUTERS

Die Chats von Ministerinnen und der Bundestagspräsidentin wurden kompromittiert. Höchste Zeit, dass Politiker sich besser schützen und Cybersicherheit lernen.

Die spannende Frage ist: Wann beginnt ein Lernprozess? Fast 13 Jahre ist es her, dass Edward Snowden den Deutschen enthüllte, dass die USA auch Handys ihrer Spitzenpolitiker abhören. Vor elf Jahren wurde der Bundestag per E-Mail gehackt. Nun wurde bekannt, dass hochrangige Politiker und Politikerinnen offensichtlich immer noch nicht ausreichend geschult sind, dubiose Nachrichten auf Signal zu erkennen, über die sich digitale Angreifer einschleichen können.

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