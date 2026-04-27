Die spannende Frage ist: Wann beginnt ein Lernprozess? Fast 13 Jahre ist es her, dass Edward Snowden den Deutschen enthüllte, dass die USA auch Handys ihrer Spitzenpolitiker abhören. Vor elf Jahren wurde der Bundestag per E-Mail gehackt. Nun wurde bekannt, dass hochrangige Politiker und Politikerinnen offensichtlich immer noch nicht ausreichend geschult sind, dubiose Nachrichten auf Signal zu erkennen, über die sich digitale Angreifer einschleichen können.
MeinungIT-SicherheitDer Signal-Angriff ist peinlich, aber hat zumindest ein Gutes
Kommentar von Jannis Brühl
Lesezeit: 1 Min.
Die Chats von Ministerinnen und der Bundestagspräsidentin wurden kompromittiert. Höchste Zeit, dass Politiker sich besser schützen und Cybersicherheit lernen.
Signal-Angriff:Sorge um Sicherheit nach Signal-Attacke
Experten fordern nach dem Spionage-Angriff Russlands auf deutsche Politiker, die Bedrohung durch Moskau endlich ernster zu nehmen. Auch Vertreter der Bundesregierung stehen in der Kritik.
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