Die spannende Frage ist: Wann beginnt ein Lernprozess? Fast 13 Jahre ist es her, dass Edward Snowden den Deutschen enthüllte, dass die USA auch Handys ihrer Spitzenpolitiker abhören. Vor elf Jahren wurde der Bundestag per E-Mail gehackt. Nun wurde bekannt, dass hochrangige Politiker und Politikerinnen offensichtlich immer noch nicht ausreichend geschult sind, dubiose Nachrichten auf Signal zu erkennen, über die sich digitale Angreifer einschleichen können.