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MeinungDebattenkulturJulia Klöckners Kritik ist zum Gähnen

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Kommentar von Ronen Steinke

Lesezeit: 1 Min.

Sie sorgt für Ordnung im Bundestag und lässt dabei auch mal ihre Macht spielen: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (Mitte).
Sie sorgt für Ordnung im Bundestag und lässt dabei auch mal ihre Macht spielen: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (Mitte).
Christoph Soeder/dpa

Die Bundestagspräsidentin schimpft, manche Reden im Plenum seien heute vor allem für Tiktok inszeniert. Aber was soll daran bitte verwerflich sein, wenn Politiker ein Publikum erreichen wollen?

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Das Plenum des Deutschen Bundestags ist nicht der wichtigste Ort des Parlaments. Dort Reden zu halten, ist auch nicht die wichtigste Tätigkeit von Abgeordneten. Der Bundestag hat die Aufgabe, Gesetze zu machen; das geschieht vor allem in Ausschüssen. Die Reden, die im Plenum gehalten werden, dienen in der Theorie dazu, die eigene Meinung zu erläutern, vielleicht sogar bei gegnerischen Fraktionen dafür zu werben. In der Praxis aber lässt sich sehr selten mal jemand überzeugen. In Wahrheit tut man es also für die Galerie. Das heißt, für die Leute draußen. Für die Öffentlichkeit.

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