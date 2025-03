Das, was man am Dienstag in der ersten Sitzung des neuen Bundestags beobachten durfte, war nur ein Vorgeschmack. Ein Vorgeschmack auf das, was eine auf 152 Abgeordnete verdoppelte AfD-Fraktion für das Herzstück der deutschen Demokratie bedeutet. Die Damen und vor allem Herren ganz rechts motzten und schrien wie schon die vergangenen Jahre, nur dass es nun doppelt so viele potenzielle Zwischenrufer sind. Da, wo bisher einsam der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD in der ersten Reihe des Plenums saß, präsentieren sich jetzt auf vier Sitzen die Partei- und Fraktionsspitzen. So sind die neuen Verhältnisse im Haus.