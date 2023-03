Die Koalition holt jetzt endlich nach, wozu Angela Merkels Regierung nie die Kraft fand: Sie verkleinert den Bundestag. Ist das der Eintritt in ein Zeitalter der Genügsamkeit? Leider nein.

Kommentar von Robert Roßmann

Es hat lange gedauert, zu lange. Bereits vor zehn Jahren hat Norbert Lammert als Bundestagspräsident eine Änderung des Wahlrechts angemahnt. Ohne Änderung würde das Parlament immer größer werden, sagte Lammert voraus. Doch Angela Merkels große Koalition hat in all ihren Jahren nicht die Kraft zu einer wirksamen Reform gefunden. Das holt die Ampelkoalition jetzt nach. Wenn auf den letzten Metern nichts mehr schiefgeht, wird sie noch in dieser Woche eine Verkleinerung des Bundestags beschließen.