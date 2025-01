Viele haben in den vergangenen Tagen und Wochen die Plattform X verlassen. Sie haben diese Entscheidung getroffen, weil sie sich nicht länger in einem Umfeld bewegen wollen, in dem der Tech-Milliardär Elon Musk Desinformation, extremistische Propaganda, Rassismus und andere Hetze nicht nur duldet, sondern selbst verbreitet und fördert. Sie sehen X nicht mehr als Raum, in dem vernünftig diskutiert werden kann. Etliche stellen sich überdies – wie auch beim Kauf eines Elektroautos – die Frage, ob es ethisch vertretbar ist, Reichtum und Macht eines Mannes zu mehren, der sich als rechtsradikaler Hetzer betätigt und offen daran arbeitet, die europäischen Demokratien zu schleifen.