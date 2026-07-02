Nach Monaten des Streits haben sich die Parteispitzen zusammengerauft und präsentieren ein Paket, das weitgehend akzeptabel ist.

Vermutlich war es nur eine spontane Assoziation des Kanzlers, nach langen Stunden in geschlossenen Räumen. Und doch fiel es nicht schwer, einen Subtext mitzuhören, als Friedrich Merz am Donnerstagmorgen die Pressekonferenz nach dem Treffen des Koalitionsausschusses mit den Worten eröffnete: „Herzlich willkommen an der frischen Luft.“