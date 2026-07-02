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MeinungBundesregierungDie Koalition hat durchgelüftet – und sie liefert

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Kommentar von Henrike Roßbach

Lesezeit: 3 Min.

Die Parteichefs präsentieren am Donnerstag im Garten des Kanzleramts die Ergebnisse des Koalitionsausschusses: (v. li.) der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Arbeitsministerin Bärbel Bas und Finanzminister Lars Klingbeil (beide SPD).
Die Parteichefs präsentieren am Donnerstag im Garten des Kanzleramts die Ergebnisse des Koalitionsausschusses: (v. li.) der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Arbeitsministerin Bärbel Bas und Finanzminister Lars Klingbeil (beide SPD). Michael Kappeler/dpa

Nach Monaten des Streits haben sich die Parteispitzen zusammengerauft und präsentieren ein Paket, das weitgehend akzeptabel ist.

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Vermutlich war es nur eine spontane Assoziation des Kanzlers, nach langen Stunden in geschlossenen Räumen. Und doch fiel es nicht schwer, einen Subtext mitzuhören, als Friedrich Merz am Donnerstagmorgen die Pressekonferenz nach dem Treffen des Koalitionsausschusses mit den Worten eröffnete: „Herzlich willkommen an der frischen Luft.“

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