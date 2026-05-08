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MeinungBundesregierungDiese Koalition ist ein Geschenk. Für die AfD

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Kommentar von Henrike Roßbach

Lesezeit: 2 Min.

Da nimmt das Unheil seinen Lauf: Lars Klingbeil, Friedrich Merz und Alexander Dobrindt schicken sich an, die Ergebnisse der Klausur in der Villa Borsig zu verkünden.
Da nimmt das Unheil seinen Lauf: Lars Klingbeil, Friedrich Merz und Alexander Dobrindt schicken sich an, die Ergebnisse der Klausur in der Villa Borsig zu verkünden. Ebrahim Noroozi/AP

Jetzt wird es also doch nichts mit der 1000-Euro-Prämie, die Union und SPD in der Villa Borsig ersannen. Womit eindrucksvoll bewiesen wäre: Sie kennen alle Varianten, sich in Schwierigkeiten zu bringen.

Es gibt viele Möglichkeiten, sich in Schwierigkeiten zu bringen, und die schwarz-rote Koalition im Bund hat gerade mal wieder überzeugend bewiesen: Sie kennt sie alle. Dass der Bundesrat die geplante Tausend-Euro-Prämie am Freitag abgelehnt hat, ist so etwas wie das große Finale einer Politik-Posse, bei der die Analyse, an welcher Stelle der Dilettantismus am größten war, gar nicht so leicht fällt.

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Die 1000-Euro-Prämie, die Unternehmen an ihre Beschäftigten hätten zahlen können, scheitert im Bundesrat. Es ist der nächste Rückschlag für die Bundesregierung – insbesondere für Bundeskanzler Friedrich Merz.

SZ PlusVon Vivien Timmler

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