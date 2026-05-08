Es gibt viele Möglichkeiten, sich in Schwierigkeiten zu bringen, und die schwarz-rote Koalition im Bund hat gerade mal wieder überzeugend bewiesen: Sie kennt sie alle. Dass der Bundesrat die geplante Tausend-Euro-Prämie am Freitag abgelehnt hat, ist so etwas wie das große Finale einer Politik-Posse, bei der die Analyse, an welcher Stelle der Dilettantismus am größten war, gar nicht so leicht fällt.