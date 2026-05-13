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MeinungHeizungenDieses Gesetz bedeutet Freiheit. Die Freiheit, das Falsche zu tun

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Kommentar von Michael Bauchmüller

Lesezeit: 1 Min.

Nicht alle freuen sich über die neu gewonnene Heizungsfreiheit, die Organisation Greenpeace etwa.
Nicht alle freuen sich über die neu gewonnene Heizungsfreiheit, die Organisation Greenpeace etwa. Maja Hitij/Getty Images

Das Bundeskabinett macht’s möglich: Es dürfen wieder fossile Heizkessel eingebaut werden. Aber was das für die Bürgerinnen und Bürger wirklich bedeutet, verschweigt die Regierung lieber.

Da ist sie also, die Freiheit. In deutschen Kellern dürfen künftig wieder fossile Heizkessel montiert werden, ob mit Gas oder Öl. Weg sind die Vorgaben des umstrittenen Heizungsgesetzes, die letztlich vor allem Wärmepumpen und kommunaler Fernwärme den Weg bereitet hätten. Jeder soll wieder frei über seine Heizung entscheiden können. Doch die Freiheit, der das Kabinett mit der Änderung des Gesetzes den Weg bahnt, ist in Wahrheit nur eine Freiheit zur Unvernunft.

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