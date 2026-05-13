Da ist sie also, die Freiheit. In deutschen Kellern dürfen künftig wieder fossile Heizkessel montiert werden, ob mit Gas oder Öl. Weg sind die Vorgaben des umstrittenen Heizungsgesetzes, die letztlich vor allem Wärmepumpen und kommunaler Fernwärme den Weg bereitet hätten. Jeder soll wieder frei über seine Heizung entscheiden können. Doch die Freiheit, der das Kabinett mit der Änderung des Gesetzes den Weg bahnt, ist in Wahrheit nur eine Freiheit zur Unvernunft.