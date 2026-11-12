Das Ergebnis der Verhandlungen zeigt: Friedrich Merz hat immer noch nicht gelernt, nur das zu versprechen, was er auch halten kann. Das größere Problem aber ist, dass dieses Ergebnis nicht mal überzeugend ist.

Immerhin: Falls sie in der Union demnächst mal in die Verlegenheit kommen sollten, auf einen Erfolg anstoßen zu müssen, können sie das mit schaumweinsteuerstabilem Winzersekt, Champagner oder Prosecco tun. Nüchtern betrachtet allerdings zeigt der Umstand, dass die Spitzen der CDU/CSU-Fraktion am sehr späten Mittwochabend die abgewehrte Erhöhung der Schaumweinsteuer als wichtigen haushaltspolitischen Erfolg darstellen mussten, vor allem eines: Auf der Unionsseite der Regierung werden Erfolge inzwischen nur noch bedingt maßstabsgetreu vermessen.