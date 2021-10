Robert Habeck und Christian Lindner, beide beanspruchen das Finanzministerium in einer rot-grün-gelben Bundesregierung. Warum es der FDP-Chef werden muss.

Kommentar von Cerstin Gammelin

Das Bundesfinanzministerium zählt zu den einflussreichsten Ressorts. Wer auf der Staatskasse sitzt, hat in einem Regierungsbündnis mehr mitzureden als die Ministerkollegen. In einer möglichen Ampel-Koalition kommt dem Ressort eine zusätzliche Bedeutung zu. Weil Haushalt und Finanzen die größten Streitpunkte in den Koalitionsverhandlungen sind, wird die Besetzung des Ressorts darüber entscheiden, wie stabil das Bündnis aus SPD, Grünen und FDP regieren kann.