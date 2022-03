Kommentar von Mike Szymanski

Noch sind die 100 Milliarden Euro, die der SPD-Kanzler der Bundeswehr zusätzlich in Aussicht gestellt hat, gar nicht bewilligt. Schon werden sie verplant: Deutschland will in den USA neue Kampfjets für die Luftwaffe beschaffen. Olaf Scholz' Wende in der Sicherheitspolitik erreicht ihre erste Wegmarke.