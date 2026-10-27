Diese Personalie war noch nie so wichtig wie heute. Es muss jemand werden, der gleich das Grundvertrauen möglichst vieler Menschen hat. Schwarz-Rot darf das nicht verbocken.

Es ist ein Zeichen unserer verrückten Zeit, allerdings auch nicht das schlechteste, wenn der SPD-Fraktionschef im Bundestag den Augenblick herbeisehnt, in dem er endlich eine CSU-Politikerin als Bundespräsidentin ausrufen darf. „Worauf warten wir eigentlich noch?“, fragt Matthias Miersch. Eine parteiübergreifende Mehrheit für Ilse Aigner zeichne sich doch längst ab.