Frank-Walter Steinmeier ist normalerweise kein Mann der klaren Botschaften. Nun aber doch. Und anders als Friedrich Merz trifft er dabei sogar den richtigen Ton.

Frank-Walter Steinmeier ist kein Bundespräsident der klaren Worte. Was Steinmeier für eine deutliche Botschaft hält, wird außerhalb von Schloss Bellevue meistens nur als vorsichtiger Hinweis wahrgenommen. Wenn überhaupt. Umso erstaunlicher war sein Auftritt beim Deutschen Fürsorgetag am Dienstag. Statt sich bei den Gastgebern lieb Kind zu machen, hat der Bundespräsident ausgerechnet dort mit großer Vehemenz eine umfassende Reform des Sozialstaats gefordert.