Kommentar von Stefan Kornelius

Die Vakuumsregenten in Berlin haben in quälender Ausdauer die Beschlüsse des Grundrechtesenats des Bundesverfassungsgerichts abgewartet. Sie hätten es auch bleiben lassen können. So bemerkenswert klar und affirmativ die Entscheidungen zu den Kontaktbeschränkungen und zu den Schulschließungen aus dem vergangenen Frühjahr sind, so eindeutig ist auch die Botschaft des Gerichts: Die Pandemie jagt die Politik vor sich her, und die Politik möge bitte Entscheidungen fällen. Verfassungsrechtlich bewerten lässt sich die Sache erst anschließend.

Die Bundesnotbremse war für dieses Frühjahr geschaffen worden. Im Licht der pandemischen Lage im April und angesichts der geringen Impfquote war sie angemessen und verhältnismäßig. Aber: All dies ist in diesem Winter schon wieder anders, die Impfquote ist gestiegen, aber genauso gestiegen ist die Infektionsrate. Welche Entscheidungen im Licht dieser neuen Zahlen angemessen und verhältnismäßig sind, das lässt sich nicht mithilfe einer vom Verfassungsgericht gebastelten Grundrechtsschablone ablesen. Für diese Entscheidung braucht es politische Tatkraft, Mut und auch eine gewisse Risikobereitschaft.

Der Notstand ist geklärt - zugunsten der Gesundheit

Wenn Grundrechte gegeneinander abgewogen und gar ausgespielt werden müssen, dann herrscht ein juristischer Notstand, der einen Rechtsstaat durchaus schütteln muss. Das ist nun passiert, das Verfassungsgericht hat gesprochen. Die höchste Instanz im Rechtssystem dieses Landes wägt in gebotener Sachlichkeit diesen Notstand ab und kommt zu einem klaren Ergebnis: Im Fall der Pandemie überwiegt das öffentliche Interesse am Schutz des Lebens und der Gesundheit (wozu auch ein funktionsfähiges Gesundheitssystem gehört).

Nachrichten zu Covid-19 - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Coronavirus-Lage in Deutschland und weltweit - im SZ am Morgen und SZ am Abend. Unser Nachrichten-Newsletter bringt Sie zweimal täglich auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung unter sz.de/morgenabend. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Nachrichten-Newsletter oder unsere Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Die Richter sprechen von einem "Gemeinwohlziel von überragender Bedeutung". Derartig überragend, dass der Eingriff in andere Grundrechte - unter sehr vorsichtiger Abwägung und in zeitlicher Begrenzung - verhältnismäßig war. Man könnte es auch drastischer formulieren: Was nutzt etwa das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, wenn sich die Persönlichkeit vor lauter Fieber und Atemnot gar nicht mehr entfalten kann? Richtig ist aber auch dies: Das Gericht wird nicht müde zu betonen, wie gravierend die Einschränkungen sind - besonders wenn Schulen geschlossen werden.

Karlsruhe hat deswegen in seinem Urteil auch eine politische Botschaft parat: Der Gesetzgeber - also Regierung und Parlament - hat nicht nur einen gewissen Spielraum zur Beurteilung einer derart dynamischen Situation. Er hat auch die Verantwortung, "Konflikte zwischen hoch- und höchstrangigen Interessen trotz ungewisser Lage" zu entscheiden. Übersetzungshilfe für die Bald-Koalitionäre: Drückt euch nicht länger!

Genau das aber geschieht nun schon seit Wochen, selbst wenn alte und neue Regierung nun "informell" beieinandersitzen im Spiel um die Verantwortung. Deswegen noch einmal die Handreichungen des Gerichts: Entscheiden muss die gewählte Mehrheit, in diesem Fall der bereits konstituierte Bundestag, selbst wenn er noch keine Regierung gewählt hat. Einbeziehen in seine Entscheidung muss er nicht die Fakten aus dem vergangenen Frühjahr, sondern die momentan verfügbaren Informationen - also die deutlich höhere Impfquote, aber auch die drastisch gestiegene Infektionsrate und vor allem die Situation auf den Intensivstationen.

Die Zeit des Zauderns ist abgelaufen

All dies ergibt in Summe die Basis für die anstehenden Entscheidungen, und die kann nur heißen: Gesundheit und Leben stehen über den anderen Grundrechten, wenn deren Einschränkung denn begrenzt und wohl durchdacht begründet wird. Da mag die FDP noch so sehr den Freiheitsbegriff durch die Talkshows tragen, da mag der nächste Kanzler noch so sehr die Entscheidungen in neue Gremien delegieren wollen - die Zeit des Zauderns ist abgelaufen.

Auch der Verweis auf die angebliche Entscheidungsfreiheit der Bundesländer ist am Ende kümmerlich. Deutschland ist ein föderaler Bundesstaat, keine Föderation von Bundesländern. Die Systeme des Landes sind verzahnt, die Abhängigkeiten nicht zu trennen. Pendler fahren täglich zu Tausenden über die Grenzen der Bundesländer, Intensivpatienten werden von Süd nach Nord verlegt. Wer in Schleswig-Holstein wohnt, wartet nicht auf den verzweifelten Führungsversuch des bayerischen Ministerpräsidenten, genauso wenig, wie sich die Infizierten im Kreis Bautzen von den Zahlen aus Dithmarschen beruhigen lassen.

Während sich also die Landkarte der Republik dunkelrot einfärbt, während das höchste Gericht für bestmögliche verfassungsrechtliche Klarheit sorgt, während die Nation wartet - fehlt nur noch die Erkenntnis der Ampel-Koalition, dass nun alle Verantwortung bei ihr liegt.