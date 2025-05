Endlich, nach einem halben Jahr, sollte Deutschland an diesem Dienstag wieder eine stabile und funktionierende Regierung bekommen. Lange genug dauert schon inmitten von Weltkrisen der Schwebezustand, den der Bruch der Ampelkoalition hinterlassen hat. Aber daraus ist nun erst einmal nichts geworden: Friedrich Merz ist bei der Kanzlerwahl im ersten Wahlgang durchgefallen. Das ist in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie passiert. Selbst, wenn es in den nächsten Wahlgängen noch gut ausgehen sollte für Merz: Seine Kanzlerschaft ist schon jetzt historisch – weil ihm die eigene Koalition gleich zu Beginn das Vertrauen verwehrt hat. Statt am Mittwoch nach Paris und Warschau zu reisen, muss Merz vor dem zweiten Wahlgang zittern. Es ist ein Debakel für Merz und die Bundesrepublik insgesamt.