Kommentar von Daniel Brössler

Ein Monat ist in der Politik eine lange Zeit, im Leben des regierenden Kanzlers ist es sogar eine Ewigkeit. Die Bilder von den Ovationen der Delegierten nach der Rede von Olaf Scholz beim SPD-Parteitag im Dezember wirken schon heute historisch. In der Gegenwart hat es der Kanzler mit SPD-Ministerpräsidenten zu tun, die Seit' an Seit' mit den Bauern den Druck auf ihn erhöhen, und mit einer SPD-Fraktion, die sich bei ihrer Klausur an der Schuldenbremse zu schaffen macht und - wenn der Mut reicht - ihn ihren Unmut spüren lassen wird. Beim Parteitag hatte Scholz noch den richtigen Ton getroffen. Das wird nun immer schwieriger.