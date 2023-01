Olaf Scholz sieht sich als Gewinner der erregten Panzer-Debatte - in Wahrheit ist der Schaden beträchtlich, den er mit seiner zögerlichen und intransparenten Haltung im Bündnis angerichtet hat.

Kommentar von Stefan Kornelius

Kein Schaden so groß, dass nicht auch noch ein Vorteil darin zu finden wäre, sagt der Volksmund. So gesehen könnte Olaf Scholz Applaus erwarten, denn der Hartnäckigkeit des Bundeskanzlers ist es ja angeblich zu verdanken, dass nun auch amerikanische Abrams-Modelle im Panzergeleitzug mitfahren. Diese US-Panzer sorgen für die politische Deckung, die Olaf Scholz so sehr erbeten hat für seine eigene Leopard-Entscheidung.