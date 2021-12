Kommentar von Wolfgang Krach

Olaf Scholz ist ein wenig hineingestolpert in seine erste Amtszeit als Kanzler. Dort, wo er hätte reden müssen (Was tun gegen die Pandemie?), hat er lange geschwiegen. Dort, wo er Führung hätte zeigen können (Wie bringen wir da die FDP auf Kurs?), hat er diese anfangs vermissen lassen. Erst vor ein paar Tagen hat er seine künftige Rolle angenommen und beim Bund-Länder-Treffen klar gesagt, wie er das aktuell wichtigste Thema der deutschen Politik anpacken will: Corona. Das ist gut so. Denn von sofort an kann sich Scholz nicht mehr hinter Angela Merkel verstecken. Er ist jetzt gewählt, wenn auch mit einem kleinen Dämpfer - und muss, wie es das Grundgesetz formuliert, die Richtlinien der Politik bestimmen.