Eigentlich war es ein guter Auftritt des Bundeskanzlers. Friedrich Merz hat sich auf dem Katholikentag den Fragen von Besuchern gestellt. Er war dabei über weite Strecken auf angenehme Weise reflektiert, an einigen Stellen selbstkritisch. Auf die Störer im Saal reagierte der Kanzler souverän, normalerweise ist das nicht seine größte Stärke. Am Ende wurde Merz mit Applaus verabschiedet. Der Besuch in Würzburg hätte für den Kanzler also ein Erfolg sein können. Wenn da nicht dieser eine Moment gewesen wäre.