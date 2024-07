Kommentar von Daniel Brössler

Der Bundeskanzler hat sich einer Befragung durch den Bundestag gestellt, und wenn diese Befragung etwas erbracht hat, dann die Erkenntnis, dass sich Olaf Scholz die Laune nicht verderben lassen will. Schon länger ist Scholz der Auffassung, dass die Menschen im Land mehr Zuversicht brauchen. Und da sonst niemand dazu bereit zu sein scheint, hat er diese Aufgabe übernommen. Dabei ist er so weit gegangen, eine frühere Aussage zu bekräftigen, wonach Deutschland vor einem Wirtschaftswunder stehe. Nicht nur einen Plan für den nächsten Haushalt will Scholz mit seinen Koalitionären in Bälde präsentieren, sondern auch ein „Dynamisierungspaket“ mit eingebautem „Wachstumsturbo“.